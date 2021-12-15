Немецкий гранд хочет сохранить своих звезд, но готов к их уходу летом.

Подписание новых контрактов с Левандовски и Команом является приоритетом для Баварии на летнее трансферное окно, но в Мюнхене не исключают возможного ухода звезд, сообщает Bayern&Germany.

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Первыми вариантами замены являются форвард Боруссии Д Эрлинг Холанд и вингер Барселоны Усман Дембеле. Если же и с этими игроками не удастся договориться, то Бавария обратит внимание на звезд Серии А – Душана Влаховича (Фиорентина) и Федерико Кьезу (Ювентус).

К слову, контракты Левандовски и Комана с мюнхенцами рассчитаны до лета 2023 года. В текущем сезоне поляк провел 24 матча, в которых забил 29 голов и отдал 3 ассиста. Кингсли же в 17 поединках этого сезона забил 5 мячей и дважды ассистировал партнерам.

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