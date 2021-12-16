Ньюкасл запропонував 100 мільйонів за найкращого бомбардира Серії А, – ЗМІ
Нападник Фіорентини Душан Влаховіч має шанс продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Сербський форвард не планує продовжувати контракт з "фіалками", який розрахований до літа 2023-го. Водночас клуб не хоче продавати свого лідера за безцінь.
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Допомогти владнати ситуацію може Ньюкасл. Англійці вже зробили Фіорентині пропозицію, яка оцінюється у близько 100 млн євро, стверджує Calciomercato з посиланням на журналіста Rai Філіппо Грассію. Зазначається, що думка самого форварда щодо такого сценарію поки не відома.
До слова, Влаховіч проводить просто феноменальний сезон. Після 17-ти зіграних турів Серії А очолює список бомбардирів чемпіонату, маючи 15 голів у своєму активі. Раніше повідомлялося про інтерес до 21-річного серба з боку Арсенала, Ювентуса та Баварії.
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