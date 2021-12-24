Защитник Атлетико Киран Триппьер получил очередное предложение о возвращении в Английскую Премьер-лигу.

Ньюкасл заинтересован в трансфере Триппьера в январе, информирует ESPN. "Сорокам" придется выдержать конкуренцию с Манчестер Юнайтед и Тоттенхэмом.

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Атлетико уже выдвинул условие – за англичанина чемпион Испании хочет получить сумму не ниже 20 млн евро. Наставник "матрасников" Диего Симеоне не хочет оставаться без основного защитника.

К слову, Триппьер в текущем сезоне сыграл в 17 матчах за Атлетико, однако результативных действий не отличался.

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