Ньюкасл спробує повернути Тріпп'єра в Англію – Атлетіко озвучив умови
Захисник Атлетіко Кіран Тріпп'єр отримав чергову пропозицію щодо повернення в Англійську Прем'єр-лігу.
Ньюкасл зацікавлений у трансфері Тріпп'єра в січні, інформує ESPN. "Сорокам" доведеться витримати конкуренцію з Манчестер Юнайтед та Тоттенхемом.
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Атлетіко вже висунув умову – за англійця чемпіон Іспанії хоче отримати суму, не нижчу за 20 млн євро. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне не бажає залишатись без основного захисника.
До слова, Тріпп'єр у поточному сезоні зіграв у 17 матчах за Атлетіко, проте результативними діями не відзначався.
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