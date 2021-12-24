Ньюкасл зацікавлений у трансфері Тріпп'єра в січні, інформує ESPN. "Сорокам" доведеться витримати конкуренцію з Манчестер Юнайтед та Тоттенхемом.

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Атлетіко вже висунув умову – за англійця чемпіон Іспанії хоче отримати суму, не нижчу за 20 млн євро. Наставник "матрацників" Дієго Сімеоне не бажає залишатись без основного захисника.

До слова, Тріпп'єр у поточному сезоні зіграв у 17 матчах за Атлетіко, проте результативними діями не відзначався.

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