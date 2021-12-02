Боссы Ньюкасла определились с позициями, требующими усиления. Это линия защиты и центральные хавбеки, сообщает The Telegraph.

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Среди игроков, попавших в список желаний "сорок" – Джесси Лингард (МЮ), Росс Баркли (Челси), Гарри Винкс (Тоттенхэм), Натаниэль Филлипс (Ливерпуль), Джеймс Тарковски (Бернли) и Киран Триппьер (Атлетико). Добавим, что у каждого из игроков, кроме Тарковски, нет железного места в стартовом составе своей команды.

Сейчас Ньюкасл замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии с 7 очками и отстает от Норвича и Бернли на 3 очка – команды расположились на 19 и 18 местах соответственно.

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