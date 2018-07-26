Ньюкасл подписал Фабиана Шера

Защитник сборной Швейцарии Фабиан Шер стал игроком Ньюкасла.

Со следующего сезона Фабиан Шер защищать цвета Ньюкасла, сообщает официальный сайт клуба.

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Швейцарец подписал с "сороками" контракт сроком на три года. Стоимость трансфера не разглашается, но по данным Transfermarkt.de Депортиво получил за игрока 4 млн евро.

В прошлом сезоне Шер провел 25 матчей за Депортиво, а на ЧМ-2018 в составе сборной Швейцарии 3 матча.

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