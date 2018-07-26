Ньюкасл підписав Фабіана Шера

Україна — 15:30 796
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"Зоря – Маріуполь при 30 градусах – це злочин". Чому УПЛ ризикує життям гравців, а Шахтар та Динамо потрібно розводити
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Україна – Португалія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2018 U-19Збірна України — 14:50 3030
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Десна – Шахтар: канал "Футбол 1" зробив новий відеоогляд матчу, додавши туди скандальний епізод з незарахованим голомУкраїна — 13:51 3075
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Вернидуб – найкращий тренер 1-го туру УПЛУкраїна — 13:24 448
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ФФУ готує дискваліфікацію десятків людей, – журналістУкраїна — 13:00 1241
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