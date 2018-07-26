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Ньюкасл підписав Фабіана Шера

16:17 107 Читать на русском
Ньюкасл підписав Фабіана Шера
Фабіан Шер / Фото ФК Ньюкасл

Захисник збірної Швейцарії Фабіан Шер став гравцем Ньюкасла.

З наступного сезону Фабіан Шер захищатиме кольори Ньюкасла, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Швейцарець підписав з "сороками" контракт терміном на три роки. Вартість трансферу не розголошується, але за даними Transfermarkt.de Депортіво отримав за гравця 4 млн євро.

У минулому сезоні Шер провів 25 матчів за Депортіво, а на ЧС-2018 у складі збірної Швейцарії 3 матчі.

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Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Фабіан Шер Фабіан Шер Ньюкасл Ньюкасл Депортіво Депортіво Англія
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