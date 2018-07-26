Шюррле стал игроком Фулхэма

Форвард дортмундской Боруссии Андре Шюррле возвращается в АПЛ.

Фулхэм арендовал у дортмундской Боруссии Андре Шюррле на 2 года. Немец проведет на Крейвен Коттедж последующие сезоны под 14 номером, сообщает официальный сайт клуба.

Права дальнейшего выкупа англичане иметь не будут. Этот вариант не совсем устраивал Боруссию, однако других предложений по Шюррле вообще не поступало.

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Немецкий форвард уже имеет опыт выступлений в АПЛ – с 2013 по 2015 годы он защищал цвета Челси. Во второй половине прошлого сезона Шюррле стал основным в Боруссии Д, но не оправдал ожиданий руководства клуба.

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