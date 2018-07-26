toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДЕСНА - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Шюррле стал игроком Фулхэма

25 июля 23:56 30 Читати українською
Шюррле стал игроком Фулхэма
Андре Шюррле / Fulham

Форвард дортмундской Боруссии Андре Шюррле возвращается в АПЛ.

Фулхэм арендовал у дортмундской Боруссии Андре Шюррле на 2 года. Немец проведет на Крейвен Коттедж последующие сезоны под 14 номером, сообщает официальный сайт клуба.

Права дальнейшего выкупа англичане иметь не будут. Этот вариант не совсем устраивал Боруссию, однако других предложений по Шюррле вообще не поступало.

Боруссия Д хочет приобрести Манджукича

Немецкий форвард уже имеет опыт выступлений в АПЛ – с 2013 по 2015 годы он защищал цвета Челси. Во второй половине прошлого сезона Шюррле стал основным в Боруссии Д, но не оправдал ожиданий руководства клуба.

"Шмели" на флангах полузащиты делают ставку на молодых исполнителей Пулишича, Санчо и Вольфа. Еще один опытный вингер Андрей Ярмоленко недавно перешел из Боруссии в Вест Хэм.

Неоправданные ожидания и перспективные конкуренты. Почему Боруссия Д продала Ярмоленко, который выжал максимум

Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Германия Трансферы Боруссии Дортмунд Андре Шюррле Андре Шюррле Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Фулхэм Фулхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо минимально обыграло Ворсклу
    Україна — 25 июль273 Динамо минимально обыграло Ворсклу
40
мин
Ювентус
02:00
Бавария
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук