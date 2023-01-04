Виталий Миколенко привычно попал в стартовый состав "ирисок". Матч, как и онлайн-трансляция Эвертон – Брайтон на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Оживленное начало. Экс-тренер Шахтера Де Дзерби активно размахивает руками неприлично близко от своего визави Лэмпарда, вызывая раздражение у того. Ливерпульцы мощно прессингуют и создают первый момент на 5 минуте. Дэвис после наброса Грея со штрафного пробил в руку Данку (без пенальти), Доминик Калверт-Льюин подобрал и отбросил под удар Ивоби. Санчес во второй раз за секунд 100 потащил удар "ирисок", и снова момент создал ДКЛ. Невероятно легко Марч накрутил 1 в 1 Миколенко, который уже не мог помешать идеальной подаче на Митому – японец чудом промахнулся с нескольких метров.

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Проваливается и другой фланг хозяев. Кайседо вырезал простенькую диагональ низом, Паттерсон пропустил мимо ушей, а Митома беспрепятственно прогулялся по штрафной Эвертона и пробил между ног Тарковски, который пытался подстраховать голкипера. И снова 25-летний вингер сборной Японии! На этот раз Митома собрал возле себя защитников и отдал в центр, а там 18-летний Эван Фергюсон попал в штангу. И снова Кайседо, через которого развиваются едва ли не все начальные стадии атак, разрывает в центре. Фергюсон, не долго думая, стреляет издали – близко к шедевру. Серия не очень точных ударов "синих". До Санчеса мячи доходят разве что в момент навесов.

Миколенко сделал что-то полезное впереди аж на 45+2, отдав в темп на Грея. Санчес красиво среагировал на удар героя предыдущего матча против Манчестер Сити. Виталий завершил первый тайм с худшей оценкой среди полевых игроков (6,3 от SofaScore, 6,2 – FotMob, 6,0 – WhoScored). Жизнь будто проходила мимо него в этой половине. Успел также заблокировать удар соперника, но в целом разочаровал. Хотя в основном страдал противоположный фланг, где блистал Митома при поддержке Гросса, Кайседо и Эступиньяна. У Эвертона больше ударов из пределов штрафной (4:3), но ощутимо хуже качество моментов (xG составлял 0,33 на 0,8). Брайтон выиграл практически всю борьбу, предложив более интересные рискованные решения в финальной трети.

Просто разрыв на старте второго тайма. Атаки с размахом, переводы с фланга на фланг. Миколенко сначала держал в поле зрения Фергюсона, а затем решил отпустить и пойти за еще одним соперником. В итоге украинский защитник курьезно поскользнулся и позволил сопернику расстрелять после прострела Сармиенто. Марч издевательски легко качает Миколенко, Тарковски, как рыбка, зря только ныряет вслед, а Пикфорд не выручает. Еще и ассист у Фергюсона, для которого это дебют в стартовом составе. А тем временем экс-тренер сборной Украины Малдера что-то объясняет Мак Аллистеру. Чемпион мира готовится выйти на замену. Идрисса Гуйе отдал ужасный пас назад. Гросс перехватил, перебросил голкипера, а отчаянный забег Миколенко оказался, как и все у Эвертона сегодня – запоздалым. "Ириски" пропустили 3 гола за 6 минут.

FT: Everton 1 – 4 Brighton & Hove Albion



xG: 1.31 – 2.17

Shots: 10 – 18

MOTM: Pascal Gross (8.58)#EVEBHAhttps://t.co/U6mJlZVVvL pic.twitter.com/IldTLv751z — FotMob Stats (@FotMob_Stats) January 3, 2023

Несколько недовольно завопили трибуны, когда экс-динамовец прибежал к чужой штрафной. Это подтолкнуло нашего легионера к более решительным действиям, но Дукуре после прострела Миколенко не попал. Тяжеловато Виталию против Марча, который продолжает финтить и легко заходить в штрафную Эвертона с последующей остротой. Первый сейв Пикфорда аж на 66 минуте именно после выстрела Солли. Грей губит возможность забить гол престижа. Будто только Миколенко не безразличен результат и данный тренер. Виталий отчаянно носится туда-сюда, блокируя удары и перехватывая острые прострелы.

4 – Brighton have scored four goals in a top-flight away game for the first time in their history, with all four goals coming inside the first hour of the match. Rampant. pic.twitter.com/E9b7BlKiAw — OptaJoe (@OptaJoe) January 3, 2023

Санчес нелепо въехал ногой в Ивоби. Пенальти на 90+2 уверенно реализовал Грей, отличившись во втором туре подряд. Всего 2 очка за 6 последних матчей АПЛ плюс разгромный вылет из Кубка английской лиги. Если бы конкуренты не были еще слабее, Эвертон давно бы осел в зоне вылета. Лэмпард все активнее напрашивается на отставку. Брайтон забил 10 голов за 4 выездных матча в АПЛ. Команда Дзерби впервые в истории отметилась аж 4 раза на выезде в рамках Премьер-лиги. "Чайки" также впервые выигрывают 3 выездные встречи АПЛ подряд и занимают 8 место с 27 очками, что на 12 больше, чем у Эвертона. Лучший старт в элитной истории Брайтона.

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