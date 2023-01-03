Арсенал вдома розписав нульову нічию з Ньюкаслом в рамках 19 туру АПЛ. Звіт про матч і гру Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

Активний Зінченко з респектом Террі та посередніми оцінками

Зінченко повністю відновився після пошкодження та вдруге поспіль вийшов у стартовому складі Арсенала. Олександр дуже сподобався у матчі з Брайтоном. Він суттєво додав у читанні гри без м'яча, відчутті простору. А також перетворюється в лідера, який формує стиль команди.

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"Каноніри" сьогодні зустрічалися з міцним Ньюкаслом, який не поступається в інтенсивності. Ключова перевага Арсенала – вищий клас гравців. А реалізувати його потрібно було з допомогою максимального контролю. Для таких завдань з мінімізацією хаосу ідеально підходить Зінченко.

Арсенал більше розігрував зліва, а Сашко найчастіше зустрічався з м'ячем, традиційно зміщуючись в центр до Партея. У першому таймі, втім, запам'яталася лише помилка українця, коли він обрізав команду неточним пасом. А от в другому вдалося краще себе проявити.

По перерві Зінченко заграв активніше: більше пасував вперед, частіше шукав варіанти для загострення. Віддав кілька класних передач, які прошили щільні лінії оборони Ньюкасла. А ще зірвав дві контратаки гостей. Українець спробував сам прикластися до м'яча – вийшло погано.

Зінченко настільки класно знаходив коридори для передач, що отримав похвалу самого Джона Террі. "Наскільки ж крутий Зінченко", – написав у Twitter легендарний захисник Челсі. Соцмережі переповнені компліментами для Сашка. Багато хто пише, що він був найкращим на полі.

Oleksandr Zinchenko's game by numbers vs. Newcastle:



108 touches (most)

89 passes (2nd most)

18 final third entries (most)

6 duels

3 clearances

1 clean sheet



We agree with @JohnTerry26. #NUFC #ARSNEW pic.twitter.com/6JsRYY2Dxw — Sporting News Football Club (@sn_footballclub) January 3, 2023

Олександр отримав невисокі оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 6.9, WhoSored – 6.3, FotMob – 7. Причина в тому, що він програв багато боротьби (17% виграних дуелей) і не назбирав вдалих дій у захисті.

Ньюкасл дає шанс суперникам Арсенала

Арсенал і Ньюкасл – головні позитивні несподіванки цього сезону. Лондонці лідирують з великим відривом і не сиплються, попри всі прогнози. "Сороки" після зміни власників швидко влилися у когорту грандів, хоч і не запрошували зіркових гравців чи тренерів.

Едді Хау феноменально працює з командою. У Ньюкасла прості, але ефективні принципи. Висока інтенсивність, хороша організація роботи в обороні, швидкі футболісти, які роблять різницю в перехідних фазах. Це все ми побачили і сьогодні – Арсенал не створив жодного явного моменту.

Гості потужно розпочали матч завдяки креативності Едегора та швидким ногам Саки. Арсенал завдав 5 ударів за перші 7 хвилин, а потім 12 ударів за наступні 90 хвилин. Ньюкаслу вдалося нав'язати в'язкий футбол. Суперники частіше заробляли жовті картки, ніж били по воротах.

Не дивно, що найкращі шанси виникали завдяки стандартам. Шер і Мартінеллі обмінялися гострими ударами після кутових. Лише наприкінці зустрічі команди по-справжньому активізувалися. Ньюкасл небезпечно прострілював з флангу Зінченка, а Арсенал заходив у чужий штрафний комбінаціями.

Останні хвилини подарували скандал, коли Мартінеллі прокинув м'яч і влучив у руку суперника в карній зоні, однак суддя не призначив пенальті, що розлютило Артету. У підсумку Арсенал втратив 5-матчеву переможну серію, набрав 44 очки та дав можливість Манчестер Сіті наблизитися.

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