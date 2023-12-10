Уго Льорис не попадает в основу Тоттенхэма, поскольку новый наставник Ангелос Постекоглу не рассчитывает на француза. "Шпоры" летом пытались найти для 36-летнего голкипера новую команду, но все попытки продать его были тщетными.

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Согласно информации Le Figaro, Ньюкасл заинтересовался в услугах Льориса. Дело в том, что основной вратарь "сорок" Ник Поуп вылетел на длительный срок из-за травмы и сейчас руководство ищет ему замену. Ранее сообщалось, что Ньюкасл также рассматривает Давида Де Хеа, который до сих пор находится без команды после завершения контракта с Манчестер Юнайтед.

Действующее соглашение Льориса с Тоттенхэмом заканчивается летом 2024 года. Всего за "шпор" он сыграл в 444 матчах.

Напомним, что Уго Льорис вместе со сборной Франции завоевывал титул чемпиона мира в 2018 году.

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