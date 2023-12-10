Уго Льоріс не потрапляє до основи Тоттенхема, оскільки новий наставник Ангелос Постекоглу не розраховує на француза. "Шпори" влітку намагалися знайти для 36-рінчого голкіпера нову команду, але всі спроби продати його були марними.

Український тренер міг отримати посаду в Ньюкаслі – завадила війна

Згідно з інформацією Le Figaro, Ньюкасл зацікавився у послугах Льоріса. Річ у тому, що основний воротар "сорок" Нік Поуп вилетів на тривалий термін через травму і наразі керівництво шукає йому заміну. Раніше повідомлялось, що Ньюкасл також розглядає Давіда Де Хеа, який досі перебуває без команди після завершення контракту з Манчестер Юнайтед.

Чинна угода Льоріса з Тоттенхемом закінчується влітку 2024 року. Загалом за "шпор" він відіграв у 444 матчах.

Нагадаємо, що Уго Льоріс разом зі збірною Франції здобував титул чемпіона світу у 2018 році.

Забарний доклався до ганебного розгрому МЮ – майстер-клас на Олд Траффорд, українець ледь не забив дебютний гол