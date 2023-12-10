Ньюкасл знайшов заміну травмованому лідеру – "сороки" спробують підписати чемпіона світу
Ньюкасл через травму голкіпера Ніка Поупа змушений шукати нового воротаря.
Уго Льоріс не потрапляє до основи Тоттенхема, оскільки новий наставник Ангелос Постекоглу не розраховує на француза. "Шпори" влітку намагалися знайти для 36-рінчого голкіпера нову команду, але всі спроби продати його були марними.
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Згідно з інформацією Le Figaro, Ньюкасл зацікавився у послугах Льоріса. Річ у тому, що основний воротар "сорок" Нік Поуп вилетів на тривалий термін через травму і наразі керівництво шукає йому заміну. Раніше повідомлялось, що Ньюкасл також розглядає Давіда Де Хеа, який досі перебуває без команди після завершення контракту з Манчестер Юнайтед.
Чинна угода Льоріса з Тоттенхемом закінчується влітку 2024 року. Загалом за "шпор" він відіграв у 444 матчах.
Нагадаємо, що Уго Льоріс разом зі збірною Франції здобував титул чемпіона світу у 2018 році.
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