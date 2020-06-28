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Ньюкасл - Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Англии – Зинченко снова в запасе

19:42 - Читати українською
Ньюкасл - Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Англии – Зинченко снова в запасе
Ньюкасл - Манчестер Сити: стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Англии

В воскресенье, в рамках 1/4 финала Кубка Англии, Ньюкасл на своем поле принимает Манчестер Сити. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

 

Поединок Ньюкасл – Манчестер Сити начнется в 20:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, а посмотреть матч на Setanta Sports можно непосредственно в этой новости.

Челси обыграл Манчестер Сити и короновал Ливерпуль: фиаско "горожан", Менди провалился, а Зинченко не использовал шанс

Стартовые составы команд:

Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселс, Фернандес, Роуз, Хейден, Ш.Лонгстафф, Альмирон, Сен-Максимен, Кэролл

Запасные: Дубравка, Шелви, Жоэлинтон, Гейл, Муто, Крафт, Йедлин, М.Лонгстафф, Лазаро

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Д.Силва, Марез, де Брюйне, Стерлинг, Жезус

Запасные: Эдерсон, Стоунз, Зинченко, Родриго, Сане, Б.Силва, Канселу, Фоден, Харвуд-Беллис

Добавим, что украинец Александр Зинченко снова остался в запасе, а место на левом фланге обороны "горожан" получил Бенжамен Менди.

Зинченко "пожаловался" на капитана Ман Сити, а британские СМИ не подарили украинцу хороших оценок за матч с Бернли

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Теги
Англия Кубок Англии 2019/20 Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Александр Зинченко Ньюкасл Ньюкасл Ньюкасл - Манчестер Сити
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