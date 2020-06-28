Ньюкасл - Манчестер Сити: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Англии – Зинченко снова в запасе

В воскресенье, в рамках 1/4 финала Кубка Англии, Ньюкасл на своем поле принимает Манчестер Сити. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Поединок Ньюкасл – Манчестер Сити начнется в 20:30 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, а посмотреть матч на Setanta Sports можно непосредственно в этой новости.

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Стартовые составы команд:

Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселс, Фернандес, Роуз, Хейден, Ш.Лонгстафф, Альмирон, Сен-Максимен, Кэролл

Запасные: Дубравка, Шелви, Жоэлинтон, Гейл, Муто, Крафт, Йедлин, М.Лонгстафф, Лазаро

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Отаменди, Ляпорт, Менди, Гюндоган, Д.Силва, Марез, де Брюйне, Стерлинг, Жезус

Запасные: Эдерсон, Стоунз, Зинченко, Родриго, Сане, Б.Силва, Канселу, Фоден, Харвуд-Беллис

Добавим, что украинец Александр Зинченко снова остался в запасе, а место на левом фланге обороны "горожан" получил Бенжамен Менди.

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