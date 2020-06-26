Челси дома обыграл Манчестер Сити – экс-игроки Шахтера короновали Ливерпуль на глазах Зинченко

Центральный матч 31-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Сити завершился поражением "горожан", упустивших даже теоретические шансы на золото.

В случае поражения или даже ничьей в матче с Челси подопечные Пепа Гвардиолы делали Ливерпуль чемпионом сразу по финальному свистку. Конечно, вопрос золотых медалей уже давно решен, но вряд ли эго манчестерских миллионеров позволяло вот так просто вручить мерсисайдцам трофей. Именно поэтому с первых минут встречи на Стэмфорд Бридж "горожане" накрыли лондонцев на их трети поля, кружась вокруг штрафной минут пятнадцать без всякого сопротивления.

В конце концов, оборона Челси постепенно начала сыпаться. Так, на 15-й минуте Кепа ошибся при выносе, Бернарду Силва отдал передачу на Мареза, а тот, развернувшись в штрафной, перебросил вратаря – впрочем, защитники подстраховали его. На 18-й баск исправился за свою ошибку, вытащив из-под перекладины мощный удар Фернандиньо головой. Впрочем, своё давление подопечные Гвардиолы не развили, отступив от ворот "пенсионеров" и ничего не создав до 30-х минут. У соперника до тех пор был только один неточный выстрел Маунта выше ворот.

В последней трети первого тайма Челси ожил. Так, на 32-й минуте хозяева раскатали целую комбинацию с двумя острыми ударами по краям штрафной – выстрел Маунта срезали на Баркли, а тот мощно пробил под ближнюю штангу. Эдерсон сначала парировал эту попытку, а потом спас после замыкания подачи с углового в исполнении Кристенсена. На 36-й же "пенсионеры" вышли вперёд благодаря ляпу Мэнди и Гюндогана: приняв вынос после штрафного в центре поля, они не разобрались, столкнулись и подарили мяч Пулишичу – Кристиан начал прорыв, снова обыграл Мэнди, вышел один на один и положил "круглого" в правый нижний угол. 1:0!

Впрочем, Манчестер Сити мог отыграться ещё до свистка на перерыв, но Марез после классного обыгрыша с Де Брюйне на линии штрафной пробил над перекладиной. В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Челси. В Ливерпуле готовили бокалы под шампанское.

Впрочем, на старте второго тайма открывашки и фужерчики пришлось отставить в сторону, ведь Сити прижал Челси, а на 55-й минуте сравнял счёт – это де Брюйне шикарным ударом со штрафного попал точно в девятку. Сразу после этого Гвардиола снял с игры Бернарду Силву, Родри и Мэнди, бросив в бой Жезуса, Давида Силву и нашего Александра Зинченко. Через минуту после их появления на поле "горожане" провели контратаку с выводом Стерлинга на ударную позицию – штанга спасла Челси!

На 63-й минуте Эдерсон решил помочь хозяевам, выкатив передачу прямо на Маунта. Мейсон влетел на левый край штрафной и мощно выстрелил в ближний, однако мяч прошел рядом со штангой. Сити огрызнулся крученым ударом Стерлинга метров с 14-ти – "круглый" пролетел мимо дальней девятки. Наказание за расточительность могло прийти на 71-й минуте, когда Пулишича вывели один на один с Эдерсон, а тот обыграл вратаря и пробил в пустые ворота – в последний момент Уокер в подкате вынес мяч с линии!

На 75-й же случился самый эпичный момент встречи. Виллиан ворвался на правый край штрафной и выкатил пас в центр под удар Абрахаму, однако его парировал Эдерсон. Пулишич летел на добивание с метра, но Эдерсон успел спасти и здесь. Мяч отскочил к Абрахаму, выстрелившему из пределов вратарской – Тамми умудрился попасть в Фернандиньо, однако тут же форвард пробил еще. Ферна спас снова, но на повторах заметили, что бразилец подыграл себе рукой. Стюарт Атвелл удалил Фернандиньо, назначил пенальти, а Виллиан уверенно его реализовал – 2:1!

В последние 15 минут встречи на поле была равная борьба без моментов, но с регулярными вхождениями в штрафную и стандартами. В действиях "горожан" с каждой минутой все более ощутимой становилась апатия, и, в конце концов, финальный свисток зафиксировал поражение гостей.

Таким образом, Челси набрал 54 очка, оставшись на четвёртом месте в турнирной таблице и оторвавшись от пятого на пять очков. У Манчестер Сити 63 зачётных балла при отставании от Ливерпуля в 23 пункта. За семь туров до конца сезона такое отставание отыграть невозможно, поэтому Ливерпуль официально стал чемпионом Англии – впервые за 30 лет. Поздравляем!