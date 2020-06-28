Ньюкасл – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка Англії – Зінченко знову в запасі

У неділю, в рамках 1/4 фіналу Кубка Англії, Ньюкасл на власному полі приймає Манчестер Сіті. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.

Поєдинок Ньюкасл – Манчестер Сіті розпочнеться о 20:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, а переглянути матч на Setanta Sports можна безпосередньо у цій новині.

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Стартові склади команд:

Ньюкасл: Дарлоу, Манкільйо, Шер, Ласселс, Фернандес, Роуз, Хейден, Ш.Лонгстафф, Альмірон, Сен-Максімен, Керолл

Запасні: Дубравка, Шелві, Жоелінтон, Гейл, Муто, Крафт, Йедлін, М.Лонгстафф, Лазаро

Манчестер Сіті: Браво, Вокер, Отаменді, Ляпорт, Менді, Гюндоган, Д.Сілва, Марез, де Брюйне, Стерлінг, Жезус

Запасні: Едерсон, Стоунз, Зінченко, Родріго, Сане, Б.Сілва, Канселу, Фоден, Харвуд-Белліс

Додамо, що українець Олександр Зінченко знову залишився в запасі, а місце на лівому фланзі оборони "містян" отримав Бенжамен Менді.

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