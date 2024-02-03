В рамках субботней программы дня в 23-м туре АПЛ 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 23-й тур

Бернли – Фулхэм – 2:2

Голы: Фофана, 71 – Палинья, 17, Мунис, 21

Брайтон – Кристал Пэлас – 4:1

Голы: Данк, 3, Хиншелвуд, 33, Буонанотте, 34, Жуан Педро, 85 – Матета, 71

Ньюкасл – Лутон – 4:4

Голы: Лонгстафф, 7, 23, Триппьер, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Баркли, 40, Моррис, 59, Адебайо, 61

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Бернли не смог улучшить свое положение в борьбе за выживание, не сумев одолеть Фулхэм. На голы Палиньи и Муниса, проведенные в первые 20 минут встречи, хозяева ответили аж в середине второго тайма – отличиться удалось Фофана. В компенсированное время Фофана даже сравнял счет, но на большее "бордовых" не хватило. Финальный свисток зафиксировал ничью, оставив подопечных Венсана Компани на предпоследней позиции.

Брайтон после позорного выноса от Лутона настроился на реабилитацию. Команда завелась – и устроила жестокое избиение Кристал Пэлас. В первые 34 минуты подопечные Роберто Де Дзерби забили трижды, пропустив в ответ аж на 71-й (взятие ворот в активе Матета). На пропущенный гол ответил Жуан Педро, установив окончательный счет (4:1). Таким образом, "чайки" прервали безвыигрышную серию и поднялись на 7 позицию.

Лутон же взбесился. После перестрелки с Челси (2:3) и разгрома Брайтона (4:0) новичок АПЛ выдал сказочное шоу на Сейнт-Джеймс Парк – в логове Нюкасла. Хотя поединок начался с быстрого гола Лонгстаффа, проведенного на 7-й минуте. Ошо сравнял счет на 21-й, однако уже на 23-й Лонгстафф восстановил преимущество "сорок".

Тем не менее, отдыхать команды отправились при ничейном счете, ведь Баркли восстановил равновесие перед перерывом. А после него началось нечто невероятное. На 59-й минуте гости заработали пенальти, который реализовал Моррис, а уже на 61-й Баркли ассистировал Адебайо – 2:4!

Ситуацию взялся спасать Триппьер, который ассистировал при первом взятии ворот и вырвался в лидеры АПЛ по голевым передачам. Киран сократил отставание на 67-й, отличившись с паса Гимараеса. А на 73-й Барнс восстановил статус-кво – на табло уже горели цифры "4:4"! Арбитр не желал, чтобы это шоу прекращалось, компенсировав аж 10 минут, но больше команды не забивали.

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