В рамках суботньої програми дня у 23-му турі АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 23-й тур

Бернлі – Фулхем – 2:2

Голи: Фофана, 71 – Палінья, 17, Муніс, 21

Брайтон – Крістал Пелас – 4:1

Голи: Данк, 3, Хіншелвуд, 33, Буонанотте, 34, Жуан Педро, 85 – Матета, 71

Ньюкасл – Лутон – 4:4

Голи: Лонгстафф, 7, 23, Тріпп'єр, 67, Барнс, 73 – Ошо, 21, Барклі, 40, Морріс, 59, Адебайо, 61

Тоттенхем офіційно закрив трансфер гравця, якого поцупив з-під носа Барселони

Бернлі не зміг покращити своє становище у боротьбі за виживання, не зумівши здолати Фулхем. На голи Паліньї й Муніса, проведені в перші 20 хвилин зустрічі, господарі відповіли аж в середині другого тайму – відзначитись вдалося Фофана. У компенсований час Фофана навіть зрівняв рахунок, але на більше "бордових" не вистачило. Фінальний свисток зафіксував нічию, залишивши підопічних Венсана Компані на передостанній позиції.

Брайтон після ганебного виносу від Лутона налаштувався на реабілітацію. Команда завелась – і влаштувала жорстоке побиття Крістал Пелас. У перші 34 хвилини підопічні Роберто Де Дзербі забили тричі, пропустивши у відповідь аж на 71-й (взяття воріт у активі Матета). На пропущений гол відповів Жуан Педро, встановивши остаточний рахунок (4:1). Таким чином, "чайки" перервали безвиграшну серію й піднялись на 7 позицію.

Лутон же оскаженів. Після перестрілки з Челсі (2:3) й розгрому Брайтона (4:0) новачок АПЛ видав казкове шоу на Сейнт-Джеймс Парк – у лігвищі Нюкасла. Хоча поєдинок почався зі швидкого гола Лонгстаффа, проведеного на 7-й хвилині. Ошо зрівняв рахунок на 21-й, однак вже на 23-й Лонгстафф відновив перевагу "сорок".

Тим не менш, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку, адже Барклі відновив рівновагу перед перервою. А після неї почалося щось неймовірне. На 59-й хвилині гості заробили пенальті, який реалізував Морріс, а вже на 61-й Барклі асистував Адебайо – 2:4!

Ситуацію взявся рятувати Тріпп'єр, який асистував при першому взятті воріт й вирвався у лідери АПЛ за гольовими передачами. Кіран скоротив відставання на 67-й, відзначившись з пасу Гімараєса. А на 73-й Барнс відновив статус-кво – на табло вже горіли цифри "4:4"! Арбітр не бажав, щоб це шоу припинялось, компенсувавши аж 10 хвилин, але більше команди не забивали.

Евертон завдяки голу на 90+4 уник поразки від Тоттенхема – команда Миколенка покинула зону вильоту