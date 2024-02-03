Эвертон подошел к отчетному матчу с безвыигрышной серией, которая длится почти два месяца. Интересно, что началась она поражением именно от Тоттенхэма. Сегодня "ирискам" еще пришлось играть без двух важных игроков – Онана и Дукуре. Конечно, у лондонцев не было Сона, но там было кем заменить лидера. Подтверждение этому тезису мы получили уже на четвертой минуте. Ришарлисон открыл счет, забив своей бывшей команде. Центрбеки Эвертона провально сыграли в этом эпизоде. Виталий Миколенко остался в одиночестве против двух, поэтому мало чем мог помочь. Наш земляк пытался помочь в атаке. Дважды пробивал по воротам (один раз после офсайда).

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К счастью, стартовый шок не затянулся. Постепенно Эвертон забрал инициативу. Особенно опасными были стандарты гостей. Они активно блокировали голкипера соперников. Несколько раз Викарио удалось справиться (раз добрался до мяча, раз арбитры зафиксировали фол). Однако на 30-й минуте тактика "ирисок" сработала. Итальянца изолировали от эпизода, а забивать могли сразу несколько соперников. В конце концов, результативный удар в активе Харрисона.

Тоттенхэм, казалось, и не заметил ни гола, ни попыток хозяев развить успех. Еще до перерыва "шпоры" вновь вышли вперед. Снова забить удалось Ришарлисону. Бразилец не смог порадоваться своему дублю из уважения к Эвертону. Во втором тайме "ириски" не смогли даже намекнуть, что хотят избежать поражения. Гости контролировали ситуацию и несколько раз могли увеличивать свое преимущество. Порро, Вернер, Маддисон (дважды) – вот фамилии тех, кто мог стать автором гола. Но Пикфорд делал замечательные сейвы, или Годфри помогал своему голкиперу.

Несмотря на тотальное преимущество, "шпорам" не удалось убить интригу. И винить в этой ситуации они могут только себя. Эвертон верил до последнего и на 90+4 достиг своего. После подачи со штрафного Ромеро отбил очень неудачно – точно на Бентвейта, который с нескольких метров добил мяч в ворота. Камбэк! Ничья позволила Эвертону хотя бы временно покинуть зону вылета. Тоттенхэм поднялся на четвертое место.