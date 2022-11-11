Ньюкасл, занимающий 3 место в АПЛ, уже в ближайшее окно может оформить переход вингера Шахтера Михаила Мудрика.

Ради подписания игрока сборной Украины "сороки" готовы выложить 50 миллионов фунтов. Желание осуществить трансфер Мудрика у Нюкасла возникло из-за постоянных травм Аллена Сен-Максимена. Другого левого вингера такого уровня в команде нет.

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Клуб ищет футболиста, который может сыграть по всему фронту атаки, но приоритет – позиция левого вингера. Мудрик – главный кандидат, а его переход поддерживают владельцы Ньюкасла из Саудовской Аравии, сообщает Football Insider.

Вылет Шахтера из Лиги чемпионов добавил "сорокам" оптимизма. Клуб уже сделал первые шаги по подписанию украинца, на которого претендует и Арсенал. Руководство Ньюкасла готово профинансировать зимнюю трансферную кампанию, но не в таких масштабах, как в летнее окно. Тогда английский клуб выложил за новичков около 150 миллионов фунтов.

Ранее 21-летнего Мудрика уже связывали с Ньюкаслом. В Англии писали, что украинец уже согласился зимой перейти в команду Эдди Хау, но сам игрок позже опроверг это.

К слову, Ньюкасл гарантированно уйдет на перерыв в АПЛ в зоне Лиги чемпионов. Если "сороки" обыграют Челси в последнем матче перед паузой, то сохранят и третье место.

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