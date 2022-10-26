Вингер Шахтера Михаил Мудрик имеет большие шансы сменить клуб в зимнее трансферное окно. Фаворитом в борьбе за украинца стал Ньюкасл.

Скауты Ньюкасла присутствовали на матче Селтик – Шахтер (1:1) в Глазго. Представители самого богатого клуба мира наблюдали за 21-летним Михаилом Мудриком, гол которого принес "горнякам" ничью и гарантированные выступления в еврокубках весной.

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Главный тренер "сорок" Эдди Хау является поклонником игры Мудрика и уже одобрил потенциальный трансфер украинца. Сам вингер Шахтера уже зимой хочет перейти в один из клубов АПЛ. Ньюкасл является одним из главных кандидатов и готовит предложение Шахтеру. Вингеру сборной Украины вариант с "сороками" импонирует – Михаил дал "зеленый свет" на переход, утверждает Football Insider.

Впрочем, не исключено, что сам Мудрик отложит переход до завершения сезона 2022/23. Если Шахтер обыграет РБ Лейпциг и выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, то десятка "горняков" может остаться, чтобы помочь родной команде в плей-офф.

К слову, Ньюкасл под руководством Эдди Хау успешно выступает в Премьер-лиге. Команда набрала 21 очко в 12-ти матчах и занимает 4 строчку турнирной таблицы, находясь в зоне Лиги чемпионов. Ради украинца английскому клубу придется потратиться, ведь "горняки" хотят получить 70 миллионов евро.

В сезоне 2022/23 Михаил Мудрик сыграл за Шахтер 11 матчей. Забил 6 голов и отдал 7 ассистов (в Лиге чемпионов – 5 поединков, 3 гола, 2 передачи). Контракт украинца с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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