Несмотря на всевозможные слухи вокруг 21-летнего украинца, Шахтер в последнее время не получал никаких официальных предложений по трансферу Михаила Мудрика.

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Еще летом на донецкий клуб выходили два представителя АПЛ – это Брентфорд и Эвертон. В последнее время регулярно возникают слухи об Арсенале. Лондонский клуб действительно интересуется вингером и работает над его подписанием. Правда, "канониры" действуют очень хитро – они контактируют только с окружением футболиста, а непосредственно к Шахтеру лидер АПЛ не обращался.

Шахтер, в свою очередь, не спешит продавать Мудрика зимой. "Горняки" могут изменить свою позицию только в том случае, если кто-нибудь предложит 65-70 миллионов евро. Также украинский клуб настроен вести переговоры только открыто и напрямую – без каких-либо схем, уловок и обходных путей. Об этом сообщил Фабрицио Романо в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, контракт Михаила Мудрика с Шахтером действует до конца 2026 года, что позволяет "горнякам" занимать принципиальную позицию по транферу украинца. В сезоне 2022/23 вингер сыграл 15 матчей, забил 8 голов и отдал 7 ассистов.

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