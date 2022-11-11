Ньюкасл, який посідає 3 місце в АПЛ, вже у найближче вікно може оформити перехід вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Заради підписання гравця збірної України "сороки" готові викласти 50 мільйонів фунтів. Бажання здійснити трансфер Мудрика у Нюкасла виникло через постійні травми Аллена Сен-Максімена. Іншого лівого вінгера такого рівня в команді немає.

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Клуб шукає футболіста, який може зіграти по всьому фронту атаки, але пріоритет – позиція лівого вінгера. Мудрик є головним кандидатом, а його перехід підтримують власники Ньюкасла з Саудівської Аравії, повідомляє Football Insider.

Виліт Шахтаря з Ліги чемпіонів додав "сорокам" оптимізму. Клуб вже зробив перші кроки до підписання українця, на якого претендує і Арсенал. Керівництво Ньюкасла готове профінансувати зимову трансферну кампанію, але не в таких масштабах, як у літнє вікно. Тоді англійський клуб виклав за новачків майже 150 мільйонів фунтів.

Раніше 21-річного Мудрика вже пов'язували з Ньюкаслом. В Англії писали, що українець вже погодився взимку перейти в команду Едді Хау, але сам гравець пізніше спростував це.

До слова, Ньюкасл гарантовано піде на перерву в АПЛ у зоні Ліги чемпіонів. Якщо "сороки" обіграють Челсі в останньому матчі перед паузою, то збережуть і третє місце.

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