Нива Т уволила главного тренера перед Карпатами – место в зоне повышения не спасло
19 сентября 23:40 - Читати українською
Тернопольская Нива продолжит борьбу с другим наставником.
"Желто-зеленые" официально подтвердили завершение сотрудничества с Василием Маликом.
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Нива неплохо начала сезон, но в последних трех турах набрала всего очко. Хотя команда сохраняла место в верхней пятерке группы А Первой лиги, все же было принято решение сменить тренера. Малик возглавлял тернополян с июля этого года.
В ближайшем туре Нива будет принимать грозные Карпаты (24 сентября), которые в чемпионате еще не проиграли ни одного матча.
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