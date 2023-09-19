"Желто-зеленые" официально подтвердили завершение сотрудничества с Василием Маликом.

"Снова сами себе придумали проблемы": Маркевич указал на ахиллесовую пятку Карпат

Нива неплохо начала сезон, но в последних трех турах набрала всего очко. Хотя команда сохраняла место в верхней пятерке группы А Первой лиги, все же было принято решение сменить тренера. Малик возглавлял тернополян с июля этого года.

В ближайшем туре Нива будет принимать грозные Карпаты (24 сентября), которые в чемпионате еще не проиграли ни одного матча.

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