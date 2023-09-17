Первая лига 2023/24, 8-й тур

Чернигов – Горняк-Спорт – 1:0

Гол: Шумило, 30

ФСК Мариуполь – МФК Металлург – 2:2

Голы: Пиддубный, 39, (аг.), Терехов, 58 – Поддубный, 38, Хуссин, 90+2

Левый берег – Кремень – 6:0

Голы: Спиваков, 9, 55, (пен.), 70, Самар, 12, Дедух, 33, Синица, 75

В воскресенье играли представители исключительно группы Б. Начался игровой день с противостояния аутсайдеров – Чернигова и Горняк-Спорта. Победу праздновали хозяева благодаря единственному точному удару Шумило.

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МФК Металлург спас ничью на последних минутах игры с ФСК Мариуполь. Концовка первого тайма стала звездным часом для Пиддубного, который сначала забил за собственную команду, а через минуту отметился автоголом. После перерыва Терехов вывел Мариуполь вперед, но Хуссин на 90+2 спас ничью.

А Левый берег камня на камне не оставил от Кремня. Главным героем игры стал Спиваков, оформивший хет-трик (лишь один из голов был с пенальти). Самар и Дедух еще до перерыва помогли оформить разгромную победу, а Синица поставил точку во встрече.

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