"Жовто-зелені" офіційно підтвердили завершення співпраці з Василем Маликом.

"Знову самі собі вигадали проблеми": Маркевич вказав на ахіллесову п'яту Карпат

Нива непогано розпочала сезон, але в останніх трьох турах набрала всього очко. Хоча команда зберігала місце у верхній п'ятірці групи А Першої ліги, все ж було ухвалене рішення змінити тренера. Малик очолював тернополян з липня цього року.

Додамо, що в найближчому турі Нива прийматиме грізні Карпати (24 вересня), які в чемпіонаті ще не програли жодного матчу.

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