Нива Т звільнила головного тренера перед Карпатами – місце у зоні підвищення не врятувало
23:40 - Читать на русском
Тернопільська Нива продовжить боротьбу з іншим наставником.
"Жовто-зелені" офіційно підтвердили завершення співпраці з Василем Маликом.
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Нива непогано розпочала сезон, але в останніх трьох турах набрала всього очко. Хоча команда зберігала місце у верхній п'ятірці групи А Першої ліги, все ж було ухвалене рішення змінити тренера. Малик очолював тернополян з липня цього року.
Додамо, що в найближчому турі Нива прийматиме грізні Карпати (24 вересня), які в чемпіонаті ще не програли жодного матчу.
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