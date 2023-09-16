"Стартовые тридцать минут были такими, какие я бы хотел видеть. Впоследствии мы сами себе придумали проблемы на ровном месте. Опять нервозность, смазали немножко игру после того, как пропустили.

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Хотя мы сами в этом виноваты. Дали себе забить мяч на ровном месте. Однако хорошо, что все-таки одержали победу. Двигаемся вперед.

У нас все поединки не легкие. Сейчас три выездных матча подряд. Поэтому надо максимально тщательно подготовиться к ним, ведь они будут очень важными. Я не смотрю в турнирную таблицу. Нужно следить за своей игрой и не допускать таких ошибок. Нам забивают мячи только после наших ошибок", – цитирует Маркевича официальный сайт "зелено-белых".

Напомним, после 8-ми туров Карпаты в турнирной таблице группы А Первой лиги идут первыми, набрав 22 балла. У ближайшего преследователя – Нивы Бузова – 15 очков и игра в запасе.

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