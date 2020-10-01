В матче 3-го тура Первой лиги Волынь на своем поле не смогла удержать победу против тернопольской Нивы. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 3-й тур

Волынь – Нива Т – 2:2

Голы: Хохлов, 8 (аг.), Дворовенко, 12 (аг.) – Кисленко, 72, 78

В перенесенном из COVID-19 матче 3-го тура Первой лиги Волынь на своем поле принимала тернопольскую Ниву. Команды на двоих забили четыре гола, однако все они на счету футболистов гостей.

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Уже на 8-й минуте лучане получили право на штрафной после грубой игры защитников на линии вратарской. Экс-игрок Карпат Амбросий Чачуа со стандарта решил пробить по воротам. Хавбеку Волыни помог защитник соперника Вадим Хохлов, который, пытаясь помешать голу, срезал мяч в собственные ворота.

Через четыре минуты хозяева удвоили свое преимущество: Игорь Сикорский нашел пасом Евгения Протасова и тот, накрутив защитника, ворвался в штрафную и мощно пробил в угол ворот. Мяч летел впритирку со стойкой, но и здесь помог защитник Нивы Владислав Дворовенко, переправив мяч в сетку собственных ворот.

Казалось бы дело решенное, однако, тернопольцы не думали сдаваться. В середине второго тайма, после навеса со стандарта, голкипер Волыни не удержал мяч и Сергей Кисленко был первым на добивании. Через шесть минут форвард Нивы оформил дубль, метко замкнув головой навес со стандарта.

Ничья принесла Ниве четыре очка и девятое место турнирной таблицы, Волынь с двумя пунктами – тринадцатая.

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