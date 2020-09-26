Состоялись поединки 4-го тура Первой лиги. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.

Первая лига, 4-й тур

Кристалл – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Гливый, 4 – Дерек, 67, Калайтан, 77

Полесье – Прикарпатье – 1:1

Голы: Понедельн, 56 – Барчук, 37

Удаления: Бринько, 39 – Француз, 35, Дербах, 62

Агробизнес – Альянс – 2:1

Голы: Петров, 41, Курило, 85 – Зубков, 70

ВПК-Агро - Горняк-Спорт - 0: 3

Голы: Батюшин, 35, Мурза, 62, Твердохлеб, 81

Кремень – Оболонь – 1:0

Гол: Сорокин, 6

Нива Тернополь – Авангард – 1:1

Голы: Волохатый, 6 – Сеницкий, 35

Черноморец – Верес – 1:0

Гол: Мартыненко, 48

Очередной поединок Первой лиги перенесли на неопределенный срок

Кристалл неожиданно открыл счет в домашнем матче против Металлиста 1925. Харьковчане пришли в себя после такого удара лишь во втором тайме, гости отметились двумя голами и покидают Херсон с тремя очками.

В поединке Полесья и Прикарпатья команды обменялись голами и не смогли определить сильнейшего. Стоит отметить, что по красным карточкам "победили" гости – 2:1.

Агробизнес на классе переиграл Альянс, забив решающий гол перед финальным свистком.

Горняк-Спорт приехал в гости к ВПК-Агро и поиздевался над соперником. Команда из Горшних Плавней отгрузила хозяевам три безответных мяча.

Кремень дома минимально обыграл Оболонь. Черноморец сделал то же самое в Одессе в поединке против Вереса.

Тернопольская Нива быстро открыла счет, но еще до свистка на перерыв игроки Авангарда выровняли положение. Во втором тайме голов не было – команды поделили очки.

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