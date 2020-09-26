Первая лига: Металлист 1925 совершил камбэк против Кристалла, Горняк-Спорт разгромил ВПК-Агро, Верес уступил Черноморцу
Состоялись поединки 4-го тура Первой лиги. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.
Первая лига, 4-й тур
Кристалл – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Гливый, 4 – Дерек, 67, Калайтан, 77
Полесье – Прикарпатье – 1:1
Голы: Понедельн, 56 – Барчук, 37
Удаления: Бринько, 39 – Француз, 35, Дербах, 62
Агробизнес – Альянс – 2:1
Голы: Петров, 41, Курило, 85 – Зубков, 70
ВПК-Агро - Горняк-Спорт - 0: 3
Голы: Батюшин, 35, Мурза, 62, Твердохлеб, 81
Кремень – Оболонь – 1:0
Гол: Сорокин, 6
Нива Тернополь – Авангард – 1:1
Голы: Волохатый, 6 – Сеницкий, 35
Черноморец – Верес – 1:0
Гол: Мартыненко, 48
Очередной поединок Первой лиги перенесли на неопределенный срок
Кристалл неожиданно открыл счет в домашнем матче против Металлиста 1925. Харьковчане пришли в себя после такого удара лишь во втором тайме, гости отметились двумя голами и покидают Херсон с тремя очками.
В поединке Полесья и Прикарпатья команды обменялись голами и не смогли определить сильнейшего. Стоит отметить, что по красным карточкам "победили" гости – 2:1.
Агробизнес на классе переиграл Альянс, забив решающий гол перед финальным свистком.
Горняк-Спорт приехал в гости к ВПК-Агро и поиздевался над соперником. Команда из Горшних Плавней отгрузила хозяевам три безответных мяча.
Кремень дома минимально обыграл Оболонь. Черноморец сделал то же самое в Одессе в поединке против Вереса.
Тернопольская Нива быстро открыла счет, но еще до свистка на перерыв игроки Авангарда выровняли положение. Во втором тайме голов не было – команды поделили очки.