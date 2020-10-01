У матчі 3-го туру Першої ліги Волинь на власному полі не змогла втримати перемогу проти тернопільської Ниви. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 3-й тур

Волинь – Нива Т – 2:2

Голи: Хохлов, 8 (аг.), Дворовенко, 12 (аг.) – Кисленко, 72, 78

У перенесеному через COVID-19 матчі 3-го туру Першої ліги Волинь на власному полі приймала тернопільську Ниву. Команди на двох забили чотири голи, однак всі вони на рахунку футболістів гостей.

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Вже на 8-й хвилині лучани отримали право на штрафний після грубої гри захисників на лінії воротарського майданчика. Екс-гравець Карпат Амбросій Чачуа зі стандарту вирішив пробити по воротах. Хавбеку Волині допоміг захисник гостей Вадим Хохлов, який, намагаючись завадити голу, зрізав м'яч у власні ворота.

За чотири хвилини господарі подвоїли свою перевагу: Ігор Сікорський знайшов пасом Євгена Протасова і той, накрутивши захисника, увірвався у штрафний майданчик і потужно пробив у кут воріт. М'яч летів впритул зі стійкою, але й тут допоміг захисник Ниви Владислав Дворовенко, переправивши сферу у сітку власних воріт.

Здавалося б справа вирішена, однак, тернополяни не думали здаватись. В середині другого тайму, після навісу зі стандарту, голкіпер Волині не втримав м'яч і Сергій Кисленко був першим на добиванні. За шість хвилин форвард Ниви оформив дубль, влучно замкнувши головою навіс зі стандарту.

Нічия принесла Ниві чотири очки і дев'яту сходинку турнірної таблиці, Волинь з двома пунктами – тринадцята.

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