Волынь подписала еще двух футболистов, сообщает официальный сайт "крестоносцев".

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В частности, новичками луцкого клуба стали полузащитник Богдан Оринчак и форвард Игорь Сикорский. Первый будет выступать в футболке с цифрой 10, второй выбрал себе номер 77.

Последним клубом 27-летнего Оринчака был Минай, в котором он выступал на правах аренды из львовского Руха. Сикорский перешел в Волынь на правах свободного агента из одесского Черноморца. К слову, первую часть сезона он провел в Агробизнесе, откуда был со скандалом изгнан – футболист посетил Санкт-Петербург, сфотографировался на фоне государственных символов России и выложил это в своем Instagram. Transfermarkt оценивает обоих игроков в 200 тысяч евро.

Напомним, ранее к Волыни присоединились восемь новичков, а впоследствии, после первого тура, игроками "крестоносцев" стали полузащитник Владислав Приймак и защитник Роман Никитюк, которые уже успели дебютировать в официальных играх.

Волынь после 4 туров занимает в турнирной таблице Первой лиги 14-ю строчку, добыв в двух матчах 1 победу и 1 ничью. Уже 1 октября подопечные Василия Сачко сыграют перенесенный матч 3-го тура против тернопольской Нивы.

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