Карпаты отчитались об уплате налогов – команда Маркевича перечислила в бюджет немалую сумму
"Зелено-белые" исповедуют политику прозрачного финансирования и функционирования клуба.
Львовские Карпаты опубликовали сумму, которую клуб уплатил в бюджет Украины за 2023 год.
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Отмечается, что эта цифра учитывает показатели всех юридических лиц, входящих в структуру "львов" и составляет 29 355 669 миллионов гривен.
"Уплаченные налоги наполняют бюджет Украины, благодаря которому функционирует государство, средства из которого идут на поддержку воинов", – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, сейчас Карпаты лидируют в турнирной таблице Чемпионской группы и опережают Ингулец, который идет вторым, на 5 очков.
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