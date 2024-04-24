Львовские Карпаты опубликовали сумму, которую клуб уплатил в бюджет Украины за 2023 год.

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Отмечается, что эта цифра учитывает показатели всех юридических лиц, входящих в структуру "львов" и составляет 29 355 669 миллионов гривен.

"Уплаченные налоги наполняют бюджет Украины, благодаря которому функционирует государство, средства из которого идут на поддержку воинов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сейчас Карпаты лидируют в турнирной таблице Чемпионской группы и опережают Ингулец, который идет вторым, на 5 очков.

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