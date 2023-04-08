"Думаю, наша производительность в первой половине была 70% или около того. Этого оказалось достаточно для равной игры, как вдруг у соперника ниоткуда прилетела ракета.

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Во втором тайме было больше энергии, больше моментов, мы активнее играли в штрафной. Возможно, мы немного растеряли чутье гола. Мы работали здесь один или два дня, и речь идет о том, чтобы лучше понять ситуацию и настроить команду. Произошло много перемен. Это не оправдание, но некоторые вещи нужно улучшать. Я думаю, что производительность определила результат. Отдаю должное Вулвз, они отлично поработали и вгрызлись в свою победу.

Мы будем работать и восстанавливаться – вот такие сейчас принципы. Это не то, чего хочет клуб, но такова реальность, и мы с этим справимся. Необходимо достичь той точки, с которой можно начать движение вперед. Нам нужно поднять уровень игры до более высокого, чем сегодня", – цитирует Лэмпарда ВВС.

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