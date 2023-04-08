Ужас Мудрика продолжается и с Лэмпардом: видеообзор матча Вулверхэмптон – Челси – 1:0
8 апреля 19:53 - Читати українською
Вулверхэмптон одолел Челси в 30 туре чемпионата Англии. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Михаил Мудрик дебютную игру под руководством нового-старого тренера Фрэнка Лэмпарда начал в запасе и увидел шедевр соперника на 32-й минуте. Матеуш Нуньеш идеально поймал мяч, влепив в дальний угол ворот Кепы.
Челси бездарно проиграл дебютный матч Лэмпарда – Мудрик выдал хорошее начало, но супергол не перекрыл
Мудрик получил от Лэмпарда финальные 25 минут, но ничем помочь Челси не смог. 0:1 – лондонцы не выиграли четвертый раз подряд, не забили в третий раз и болтаются в середине таблицы АПЛ.
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