Вулверхэмптон одолел Челси в 30 туре чемпионата Англии. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Михаил Мудрик дебютную игру под руководством нового-старого тренера Фрэнка Лэмпарда начал в запасе и увидел шедевр соперника на 32-й минуте. Матеуш Нуньеш идеально поймал мяч, влепив в дальний угол ворот Кепы.

Челси бездарно проиграл дебютный матч Лэмпарда – Мудрик выдал хорошее начало, но супергол не перекрыл

Мудрик получил от Лэмпарда финальные 25 минут, но ничем помочь Челси не смог. 0:1 – лондонцы не выиграли четвертый раз подряд, не забили в третий раз и болтаются в середине таблицы АПЛ.