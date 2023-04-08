"Гадаю, наша продуктивність у першій половині була 70% або близько того. Цього виявилося достатньо для рівної гри, аж раптом у суперника нізвідки прилетіла ракета.

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У другому таймі було більше енергії, більше моментів, ми активніше грали у штрафному майданчику. Можливо, ми трохи розгубили чуття гола. Ми працювали тут один або два дні, і йдеться про те, щоб краще зрозуміти ситуацію та налаштувати команду. Відбулося багато змін. Це не виправдання, але деякі речі потрібно покращувати. Я думаю, що продуктивність визначила результат. Віддаю належне Вулвз, вони чудово попрацювали і вгризлись у свою перемогу.

Ми ж будемо працювати та відновлюватися – ось такі зараз принципи. Це не те, чого хоче клуб, але така реальність, і ми маємо з цим впоратися. Потрібно досягти тієї точки, з якої можна розпочати рух уперед. Нам потрібно підняти рівень гри до вищого, ніж сьогодні", – цитує Лемпарда ВВС.

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