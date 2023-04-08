Михаил Мудрик дебютную игру под руководством нового-старого тренера Фрэнка Лэмпарда начал в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Вулверхэмптон – Челси на "Футбол 24", стартовал в 17:00. За предыдущие 5 поединков лондонцы побеждали "волков" только раз. Произошло это в родных стенах во время игры первого круга АПЛ 2022/23. На стадионе же Молинью "синим" обычно было значительно труднее. Новый временный тренер Челси сделал 2 хода в основе по сравнению с матчем против Ливерпуля (0:0). Галлахер и Стерлинг заменили Чилуэлла и Канте. Соответственно лондонцы вернулись к схеме с 4 защитниками.

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Кто бы ни тренировал "пенсионеров", выезды в гости к "волкам" были стабильно вязкими, неприятными и мало зрелищными. Так случилось и на этот раз. Абсолютно без моментов провели команды стартовые 20 минут. Да и ударов как таковых не было. У Челси разве что Фофана, приседая, неудачно подставил голову на стандарте. Хозяева бахнули издали и после углового (Кепа спокойно нейтрализовал кивок Доусона). Зажимает Вулвз классным прессингом на правом фланге. Кукурелью, Ковачича, Энцо и Феликса поочередно накрывают. Жоао Гомеса в крутом подкате остановил Фофана, который еще несколько эпизодов отыграл на солидном уровне.

Но не может же француз за всеми подчистить. Энцо Фернандес сначала проиграл верховую борьбу, а затем не помешал передаче на свободного Поденсе. Пас в штрафную внес дезорганизацию в ряды обороны, и Матеуш Нуньеш воспользовался запоздалой реакцией Кукурельи. Эффектный гол с лета выбился в главные конкуренты крученой пушки Сона из матча против Брайтона. Во что же играют гости, это просто песня. Сперва Ковачич, а затем Энцо машут Галлахеру руками: "Да подойди ты, хотя бы изобрази попытку прессинга". Конор делает это разве что для галочки, да и то поздновато. Ибо сразу же проходит заброс из глубины от его игрока. Серия ошибок защитников ведет за собой удар экс-форварда Челси Диего Косты с угла вратарской – Кепа спасает.

Есть первый удар гостей в створ ворот! Аж на 43 минуте Феликс приложился издали без особых проблем для Са. А вот прострел Жоау с левого края был уже поинтереснее – Хаверц традиционно не успел замкнуть. Хотя даже если бы немец опередил голкипера, это не означало бы гол, матчи с Ливерпулем и Астон Виллой не дадут соврать. Максимально скудный первый тайм от команды Лэмпарда в игровом плане. Эти все тренеры на час что в Челси, что в Лестере пока не дают никакого результата. Даже импульса от смены босса не наступает.

Второй тайм не показывает никаких признаков улучшения для Челси. Кукурелья мало того, что откровенно не справился в моменте с пропущенным мячом, так после перерыва начинает летать в грубых подкатах и ругаться на судью. Желтая карточка – наименьшее проявление наказания. Вроде и остро простреливает Джеймс, но Хаверцу не хватает резкости, чтобы замкнуть – ну не форвард это! Стихает прессинг "волков", а это значит, что лондонцы все чаще проходят в финальную треть. Столько атак не было за весь первый тайм, как за 10 минут второго.

Пару раз игроки Челси сигнализируют о возможном пенальти, судья не видит причин менять свое решение. Хаверц дважды подряд слишком медленно и деревянно принимает классные передачи партнеров. Первая замена Лэмпарда после возвращения на 60 минуте происходит. Пулишич заменил Хаверца. Американец усилил так усилил. Сбрасывает Кристиан на чужого возле своей штрафной, опасный удар Куньи. Галлахер неплохо разогнал контратаку пасом на правый фланг, Стерлинг вернул, а далее Конор бесхитростно пробил в защитника. Запорол и следующий момент, проиграв борьбу. А далее еще и желтую схлопотал на ровном месте, банально не успев к мячу.

На 68 минуте тройной ход Лэмпарда. Мудрик, Обамеянг и Чилуэлл заменили Феликса, Стерлинга и Кукурелью. Вроде бы и пробивали лондонцы 6 раз после перерыва, что на 2 больше, чем в 1 тайме. Однако все эти моменты до депрессивного серые – преимущественно заблокированные удары либо дальние попытки. Своими заменами Лопетеги как раз вовремя добавил интенсивности в давлении на соперника, отодвинув игру на половину поля Челси. У Мудрика за 10 минут после выхода лишь 2 контакта с мячом, выигранное единоборство и заработанный на себе фол. В целом все новые лица лондонцев не впечатляют, как и вышедшие в старте.

А это уже было очень неплохо. Мудрик взял игру на себя, обыграл на вираже Семеду и Нуньеша, который вынужден был грубо фолить сзади, чтобы остановить проход Михаила. Джеймс вырезал прострел на границу вратарской, удар Обамеянга в упор заблокировали, Пулишич не смог нарисовать пенальти. Галлахер чудом избежал красной. Грубо врезался шипами в ногу оппонента, это даже прямое удаление могло быть. Возможно, повезло, что перед тем Ковачичу и Чилуэллу судья выписал по жёлтой.

FT: Wolves 1-0 Chelsea



xG: 0.56-1.05

Shots: 9-13

Shots on target: 4-1

Touches in opp. box: 18-29

Possession: 38%-62%#WOLCHE pic.twitter.com/nnuLvZTlgs — Squawka Live (@Squawka_Live) April 8, 2023

А вот на 90+2 случился настоящий момент. Галлахер из центра на фланг, Мудрик в касание отбросил на Обамеянга, тот под удар, Чилуэлл бабахнул значительно выше ворот. Чужие трибуны уже увольняют Лэмпарда. Издевательства всех возможных фанатов АПЛ над тренерами Челси продолжается. Проход Мудрика останавливает защитник, партнер проиграл подбор. Чилуэлл остро простреливает, но никто и не думает замыкать дальнюю штангу. Челси остается на 11 позиции с 39 очками. Вулверхэмптон набирает 31 балл и идет сразу за лондонцами.

Вингер сборной Украины на удивление неплохо проявил себя в борьбе (выиграл 4 единоборства из 5) против зубастого интенсивного соперника, игравшего на домашнем кураже. Дважды получал по ногам, посадил соперника на желтую. Отдал лишь 2 паса за 22 минуты, зато не ошибался. Дважды потерял мяч, происходило это после неудачных попыток дриблинга. Еще один обыгрыш Мудрика прошел, плюс в финале помог создать момент.

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