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Нинкович: До Динамо я был в Ювентусе, подписал контракт на 2 года

10:38 203 Читати українською
Нинкович: До Динамо я был в Ювентусе, подписал контракт на 2 года
Милош Нинкович / ФК Динамо

Бывший полузащитник Динамо Милош Нинкович вспомнил свой переход в киевский клуб. Как признался сам серб, его карьера могла пойти совсем другим путем.

"В Динамо меня посоветовал Гавранчич? Не слышал об этом. До Динамо я был в Ювентусе, с которым подписал контракт на два года. Слышал, что мной интересовались в Киеве, но перейти туда мог только тогда, когда договор с туринцами закончится.

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От Динамо за мной в течение 6-7 месяцев наблюдал Берислав Станоевич (скаут Динамо по балканским странах – прим. "Футбол 24"), он убедил переехать в Украину. А с Гораном мы не были знакомы до моего перехода в Киев. Но здесь он был мне, как старший брат. Я приехал в Украину, а у меня же никого не было. Горан взял меня под опеку, много подсказывал, советовал. Он и его семья сделали для меня немало.

Почему не остался в Ювентусе? Были проблемы с визой. В том составе Юве было уже три-четыре игрока не из стран Евросоюза и они не могли заявить меня. Тогда клуб предпочел Марсело Салайету, Рубена Оливейру и еще кого-то, уже не помню. Они отдали меня в аренду в Чукарички на два года, а когда контракт закончился, я переехал в Киев. Такая вот история, но о ней мало кто знает", – цитирует Нинковича Fraza.

Напомним, Нинкович выступал за Динамо с 2004 по 2013 годы и дважды выиграл чемпионат Украины. Сейчас 34-летний серб защищает цвета австралийского Сиднея.

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