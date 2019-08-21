Нінковіч: До Динамо я був у Ювентусі, підписав контракт на 2 роки

Колишній півзахисник Динамо Мілош Нінковіч пригадав свій перехід у київський клуб. Як зізнався сам серб, його кар'єра могла піти зовсім іншим шляхом.

"В Динамо мене порадив Гавранчіч? Не чув про це. До Динамо я був у Ювентусі, з яким підписав контракт на два роки. Чув, що мною цікавилися в Києві, але перейти туди міг лише тоді, коли договір з туринцями закінчиться.

Екс-гравець Динамо Леко: Заради "біло-синіх" відмовив Шахтарю та двом клубам Серії А

Від Динамо за мною протягом 6-7 місяців спостерігав Берислав Станоєвіч (скаут Динамо по балканських країнах – прим. "Футбол 24"), він переконав переїхати в Україну. А з Гораном ми не були знайомі до мого переходу до Києва. Але тут він був мені, як старший брат. Я приїхав в Україну, а в мене ж нікого не було. Горан взяв мене під опіку, багато підказував, радив. Він і його сім'я зробили для мене чимало.

Чому не залишився в Ювентусі? Були проблеми з візою. У тому складі Юве було вже три-чотири гравці не з країн Євросоюзу і вони не могли заявити мене. Тоді клуб віддав перевагу Марсело Салайєті, Рубену Олівейрі і ще комусь, вже не пам'ятаю. Вони віддали мене в оренду в Чукарічкі на два роки, а коли контракт закінчився, я переїхав до Києва. Така ось історія, але про неї мало хто знає", – цитує Нінковіча Fraza.

Нагадаємо, Нінковіч виступав за Динамо з 2004 по 2013 рік та двічі виграв чемпіонат України. Наразі 34-річний серб захищає кольори австралійського Сіднея.

П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати Хацкевичу