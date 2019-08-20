Экс-игрок Динамо Леко: Я с детства знал о киевском клубе – в то время они гремели в Европе

Бывший полузащитник киевского Динамо Йерко Леко вспомнил свой трансфер в лагерь киевлян.

"Сложно поверить в то, что мой трансфер в киевское Динамо состоялся 17 лет назад. Прошло много лет, но я до сих пор помню этот день. Я успешно выступал за загребское Динамо и мне поступило множество предложений из Европы. Одним из них был вариант с киевским Динамо.

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Были ли другие предложения? Меня хотел подписать донецкий Шахтер. Также были два предложения из Италии: Сампдория и Дженоа. Однако я сразу выбрал Динамо.

Я с детства знал о киевском Динамо. Плюс, в то время оно гремело в Европе. Этот клуб воспитал легенд, которых знали все – Шевченко, Ребров, Шовковский. Эта команда все время выступала в Лиге Чемпионов и побеждала европейские гранды. Я хотел стать частью этой истории.

Предложение из Донецка была выгодной, они предлагали большую зарплату. Но я вообще ничего не знал о Шахтере и выбрал для себя самый перспективный вариант", – рассказал Леко в комментарии FC Dynamo Nation.

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