Николя Пепе отправится на медосмотр в Арсенал

Вингер Лилия Николя Пепе близок к переходу в лондонский Арсенал.

Арсенал имеет вскоре оформить трансфер молодой звезды Лилля Николя Пепе. Как сообщает Sky Sports, француз на этой неделе пройдет медосмотр на Эмирейтс. Лондонцы договорились о трансфере с представителем Лиги 1.

Хедира прибыл в Лондон для подписания контракта с Арсеналом, – СМИ

Ранее сообщалось, что на него претендуют Наполи, Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария, но сам футболист выбрал "канониров".

Арсенал в прошлом сезоне не смог пробиться в Лигу чемпионов, заняв 5 место в АПЛ и проиграв в финале Лиги Европы Челси (1:4).

Новый мотор Гвардиолы, трофей для Почеттино, авантюра МЮ – ключевые приобретения АПЛ июля-2019