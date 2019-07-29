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Николя Пепе отправится на медосмотр в Арсенал

19:27 34 Читати українською
Николя Пепе отправится на медосмотр в Арсенал
Николя Пепе / ФК Лилль

Вингер Лилия Николя Пепе близок к переходу в лондонский Арсенал.

Арсенал имеет вскоре оформить трансфер молодой звезды Лилля Николя Пепе. Как сообщает Sky Sports, француз на этой неделе пройдет медосмотр на Эмирейтс. Лондонцы договорились о трансфере с представителем Лиги 1.

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Ранее сообщалось, что на него претендуют Наполи, Манчестер Юнайтед и мюнхенская Бавария, но сам футболист выбрал "канониров".

Арсенал в прошлом сезоне не смог пробиться в Лигу чемпионов, заняв 5 место в АПЛ и проиграв в финале Лиги Европы Челси (1:4).

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