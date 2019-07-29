Ніколя Пепе вирушить на медогляд в Арсенал

Вінгер Лілля Ніколя Пепе близький до переходу в лондонський Арсенал.

Арсенал має невдовзі оформити трансфер молодої зірки Лілля Ніколя Пепе. Як повідомляє Sky Sports, француз цього тижня пройде медогляд на Емірейтс. Лондонці домовились про трансфер із представником Ліги 1.

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Раніше повідомлялось, що на нього претендують Наполі, Манчестер Юнайтед та мюнхенська Баварія, але сам футболіст обрав "канонірів".

Арсенал у минулому сезоні не зміг пробитись у Лігу чемпіонів, посівши 5 сходинку в АПЛ і програвши у фіналі Ліги Європи Челсі (1:4).

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