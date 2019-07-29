toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Ніколя Пепе вирушить на медогляд в Арсенал

19:27 292 Читать на русском
Ніколя Пепе вирушить на медогляд в Арсенал
Ніколя Пепе / ФК Лілль

Вінгер Лілля Ніколя Пепе близький до переходу в лондонський Арсенал.

Арсенал має невдовзі оформити трансфер молодої зірки Лілля Ніколя Пепе. Як повідомляє Sky Sports, француз цього тижня пройде медогляд на Емірейтс. Лондонці домовились про трансфер із представником Ліги 1.

Хедіра прибув у Лондон для підписання контракту з Арсеналом, – ЗМІ

Раніше повідомлялось, що на нього претендують Наполі, Манчестер Юнайтед та мюнхенська Баварія, але сам футболіст обрав "канонірів".

Арсенал у минулому сезоні не зміг пробитись у Лігу чемпіонів, посівши 5 сходинку в АПЛ і програвши у фіналі Ліги Європи Челсі (1:4).

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

blog_ava
Динамо – Шахтар: Кривцов пригрозив киянам реваншем після поразки у Суперкубку України
00:15
7374
Теги
Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Англія Трансфери Арсенала Ніколя Пепе Ніколя Пепе Арсенал Арсенал Лілль Лілль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
43
хв
Лінкольн Ред Імпс
18:45
Арарат-Вірменія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук