toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УПЛ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хедира прибыл в Лондон для подписания контракта с Арсеналом, – СМИ

18:14 116 Читати українською
Хедира прибыл в Лондон для подписания контракта с Арсеналом, – СМИ
Сами Хедира / Фото ФК Ювентус

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира может примерить футболку канониров ближайшее время.

Арсенал и Сами Хедира могут объявить о сотрудничестве, сообщает France Football.

Хедира может перебраться в АПЛ

По информации источника, 32-летнего немца заметили на домашнем стадионе "канониров" Эмирейтс, где Арсенал противостоял Лиону в рамках Emirates Cup (1:2).

Кроме лондонского гранда, в услугах Сами также заинтересован Вулверхэмптон. Ювентус не рассчитывает на игрока в будущем.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хедира провел лишь 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Динамо – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича
00:32
930
Теги
Трансферы Ювентуса Ювентус Ювентус Трансферы Англия Трансферы Арсенала Арсенал Арсенал Сами Хедира Сами Хедира
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
43
мин
Линкольн Ред Импс
18:45
Арарат-Армения
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук