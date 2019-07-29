Хедира прибыл в Лондон для подписания контракта с Арсеналом, – СМИ

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира может примерить футболку канониров ближайшее время.

Арсенал и Сами Хедира могут объявить о сотрудничестве, сообщает France Football.

Хедира может перебраться в АПЛ

По информации источника, 32-летнего немца заметили на домашнем стадионе "канониров" Эмирейтс, где Арсенал противостоял Лиону в рамках Emirates Cup (1:2).

Кроме лондонского гранда, в услугах Сами также заинтересован Вулверхэмптон. Ювентус не рассчитывает на игрока в будущем.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Хедира провел лишь 10 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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