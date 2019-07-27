Арсенал согласовал трансфер Пепе с Лиллем, – Sky Sports

Лондонский Арсенал и французский Лилль договорились о трансфере вингера Николя Пепе.

Переход талантливого ивуарийца может произойти уже в скором времени, сообщает Sky Sports.

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"Канониры" заплатят за Пепе 72 млн фунтов плюс бонусы. В данный момент происходит окончательное согласование деталей личного контракта с представителями лидера Лилля. Арсенал, похоже, выиграл борьбу за Пепе у МЮ, Наполи и Интера. Также лондонцы, очевидно, выйдут из борьбы за вингера Кристал Пэлас Уилфрида Заха.

В прошлом сезоне Николя Пепе в Лиге 1 провел 38 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 результативных передач.

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