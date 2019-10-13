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Николаев уволил Шищенко с поста главного тренера

09:15 67 Читати українською
Николаев уволил Шищенко с поста главного тренера
Сергей Шищенко / фото: ФК Николаев

Главный тренер Николаева Сергей Шищенко покинул пост наставника команды.

Николаев уволил Сергея Шищенко с поста главного тренера из-за неудачных результатов, сообщает официальный сайт клуба.

Первая лига: Металлист 1925 оступился в матче с кризисным Черноморцем, Волынь разгромила ОПФК Черкащину

Отмечается, что вместе со специалистом покинул команду и тренерский штаб. Решение было принято после поражения Агробизнеса в рамках 13-го тура Первой лиги.

К слову, Николаев занимает тринадцатое место в Первой лиге после 13 туров, имея в активе 13 очков.

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Николаев Николаев Первая лига Сергей Шищенко Сергей Шищенко
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