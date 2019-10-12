Первая лига: Рух на последних минутах упустил победу над Минаем, Агробизнес обыграл Николаев

В рамках 13-го тура Первой лиги Авангард и Горняк-Спорт не выявили сильнейшего, Минай в компенсированное время спас ничью в игре с Рухом.

Первая лига 2019/20, 13-й тур

Авангард – Горняк-Спорт – 1:1

Голы: Брюхов, 65 – Чепелюк, 8

Николаев – Агробизнес – 0:2

Голы: Курило, 9, Сикорский, 49

Минай – Рух – 1:1

Голы: Гегедош, 90+2 – Копина, 88

Горняк-Спорт не удержал победу над Авангардом. Чепелюк вывел гостей вперед уже на 8 минуте, однако во втором тайме Брюхов сравнял счет и спас ничью для Авангарда. Агробизнес на выезде одолел Николаев благодаря голам Курило и Сикорского в каждом из таймов.

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Минай и Рух в центральном матче тура не выявили сильнейшего. Первый гол в матче был забит аж на 88 минуте, Копина вывел львовян вперед в счете. Впрочем, Гегедош в компенсированное время спас ничью для проходят.

Таким образом, Рух и Минай набрали по 23 очка, занимая 4 и 5 места соответственно. Агробизнес с 22 очками поднялся на 7 место, Николаев с 13 пунктами остался одиннадцатым. Авангард также набрал 23 зачетных балла, расположившись на 6 строчке, Горняк-Спорт с 14 очками занимает 10 место.