Миколаїв звільнив Шищенка з посади головного тренера

Євро-2020 — 12 жовт 4940
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Євро-2020, кваліфікація: Італія гарантувала собі вихід із групи, Швеція знищила Мальту
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Україна – Португалія: "жовто-сині" прибули до Києва на матч відбору до Євро-2020Євро-2020 — 12 жовт 2674
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Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020Євро-2020 — 12 жовт 5302
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Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"Ярослав Сиваківський — 12 жовт 3234
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Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогуЄвро-2020 — 12 жовт 9799