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Миколаїв звільнив Шищенка з посади головного тренера

09:15 700 Читать на русском
Миколаїв звільнив Шищенка з посади головного тренера
Сергій Шищенко / фото: ФК Миколаїв

Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко покинув посаду наставника команди.

Миколаїв звільнив Сергія Шищенка з посади головного тренера через невдалі результати, повідомляє офіційний сайт клубу.

Перша ліга: Металіст 1925 оступився в матчі з кризовим Чорноморцем, Волинь розгромила ОПФК Черкащину

Зазначається, що разом із фахівцем покинув команду і тренерський штаб. Рішення було прийняте після поразки Агробізнесу в рамках 13-го туру Першої ліги.

До слова, Миколаїв посідає тринадцяте місце в Першій лізі після 13 турів, маючи в активі 13 очок.

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Теги
Миколаїв Миколаїв Перша ліга Сергій Шищенко Сергій Шищенко
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