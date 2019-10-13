Миколаїв звільнив Шищенка з посади головного тренера

Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко покинув посаду наставника команди.

Миколаїв звільнив Сергія Шищенка з посади головного тренера через невдалі результати, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що разом із фахівцем покинув команду і тренерський штаб. Рішення було прийняте після поразки Агробізнесу в рамках 13-го туру Першої ліги.

До слова, Миколаїв посідає тринадцяте місце в Першій лізі після 13 турів, маючи в активі 13 очок.

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