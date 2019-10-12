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"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України

13:30 2005 Читать на русском
"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній України
Коноплянка вийшов лише на заміну / Фото УАФ
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 7-го туру відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Литва (2:0) із Андрієм Полуніним, півзахисником національної команди 90-х.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

– Підсумок матчу у Харкові – абсолютно прогнозований. А як вам гра збірної України? Які основні моменти можете виділити?

– Дуже сподобався початок матчу – потужний, агресивний, хотіли забити швидкий м’яч. Рахунок могли відкривати Мораєс, Зінченко… Ми пресингували суперника, тож зрештою добилися бажаного. Відзначу хороший гол Маліновського, який зіграв у стінку із Мораєсом.

Україна – Литва – 2:0 – відео голів та огляд матчу

А ще сподобалося, що команда Шевченка провела цей матч дуже дисципліновано. Вчора найголовніше завдання полягало в тому, щоб досягнути переможного результату, з чим наші впоралися без жодних проблем.

– Дубль Маліновського не залишає сумнівів щодо звання найкращого гравця матчу. Хто ще вам сподобався?

– Багато гостроти йшло від Соболя, який часто долучався до атаки. Активними були Мораєс та Ярмоленко – більше, ніж Зінченко, я б сказав. Той же Степаненко зіграв на рівні. Міг навіть відзначитися голом, але влучив у стійку. Похвалити можна всю команду – ми ж беремо командною грою.

– Станом на сьогодні у збірної України (а також у Бельгії) – найкраща оборона відбіркового циклу Євро-2020. Поаплодуємо Мауро Тассотті?

– Безперечно. Відчувається рука італійця, який допомагає Шевченку. Вони грамотно вибудували оборону, з якої все починається. Якщо ти не пропускаєш, в атаці обов'язково знайдеш свій шанс. При цьому варто розуміти, що оборона залежить не тільки від захисників, а й центральних хавів. Більше того, оборона розпочинається з нападника. Тож заслуга всієї команди у тому, що застосовується пресинг, який дозволяє грати "на нуль".

– Цікавий факт: у стартовому складі на Литву не знайшлося місця бодай для одного представника Динамо. Лише у другому таймі вийшли Циганков та Сидорчук. "Динамівці" не витримують конкуренції у національній збірній?

– Потрібно розуміти, з ким вони конкурують. Ярмоленко переважає Циганкова, виступає у топ-чемпіонаті. Сидорчук? На цій позиції успішно діє Степаненко. Поруч – Маліновський, Зінченко також виходить у центрі поля…

Циганков – ще відносно молодий гравець. Сидорчук – досвідчений, але тільки-но почав грати після травми. Думаю, його викликали авансом, адже певний період Сергій не був основним гравцем навіть у клубі. Зрозуміло, що Шевченко опирається на тих виконавців, які вже принесли багато користі і продовжують давати результат.

Україна – Литва: післяматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Бачите, навіть Коноплянка не потрапляє, бо тривалий період залишався без ігрової практики. Поки що не можна впевнено стверджувати, що він – гравець основного складу Шахтаря. Збірна України продовжує перемагати, отже рішення тренерського штабу – правильні.

– Жуніор Мораєс знову не забив. Проти Португалії потрібно випускати Яремчука?

– Залежно, яку тактику обере Шевченко. Можливо, справді вийде Яремчук. Це – рішення тренерського штабу.

– Португальцям у Києві не програємо, як вважаєте?

– Думаю, що так – не програємо. Нічия – достатній мінімум, яким при потужній підтримці рідних трибун збірна України повністю закриє турнірні питання. А, можливо, навіть переможе.

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Гравців Динамо Київ – 0, гравців Динамо Бухарест – 1: "шахтарівські серця" в огляді соцмереж після матчу Україна – Литва

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