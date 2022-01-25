"Скажу вам прямо: я не рассматривал Шевченко главным тренером Динамо. У меня не было для этого оснований. У меня есть тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори нет.

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Могу ли представить сотрудничество с Шевченко? Могу себе в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер Динамо Луческу – я ни с кем ничего не разговариваю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то договорился, то о том.

Я ни с кем не вступаю в переговоры. Но самое главное – об этом знает Луческу. Писать, давление оказывать, не надо" – рассказал Суркис в программе Бомбардир.

Напомним, Шевченко уволили из Дженоа 15 января после серии неудачных результатов. Украинец проработал в Серии А с ноября, но не смог одержать хотя бы победу в матчах чемпионата. Специалиста сватают в сборную Польши, но появлялась информация об интересе к Андрею Николаевичу со стороны Динамо.

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