"После того, как Шевченко покинул пост главного тренера Дженоа, с ним связался Цезары Кулеша, президент Польского футбольного союза. Он предложил Шевченко возглавить сборную Польши. Однако сам Шевченко сказал, что на данном этапе у него не решен вопрос с Дженоа – у него действует контракт с генуэзцами и он должен выполнять его условия.

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По-этому ситуация следующая. Кулеши до 31 января следует определиться с главным тренером национальной сборной Польши. Шевченко сказал, что вряд ли сможет решить все свои вопросы с Дженоа до этого времени, но если удастся – он готов рассматривать предложение возглавить "Кадру" и обсуждать детали контракта. Шевченко не имеет сейчас возможности вести переговоры о том, чтобы работать в другой команде, поскольку у него действует контракт с Дженоа. По-этому детали контракта, деньги, условия, это все, насколько я понимаю, они даже не обсуждали.

Договор с Дженоа действует до мая 2024 года. Серьезный контракт и серьезные деньги. Дженоа должна сейчас сделать предложение Шевченко: либо продолжить с ним сотрудничество (т. е. дальше продолжать выплачивать деньги в том объеме, как прописано в контракте), либо попытаться расторгнуть соглашение и предложить компенсацию. На сегодняшний момент у Шевченко нет возможности расторгнуть контракт с Дженоа самовольно. Дженоа должна сделать шаг, чтобы нарисовать дорожную карту, как они будут расходиться с Шевченко. Сейчас, на данном этапе, мяч на стороне Дженоа.

Поляки не собираются платить компенсацию за нашего тренера. Поэтому я даю не слишком много процентов на то, что Шевченко может возглавить сборную Польши. Все остальное – просто разговоры", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шевченко уволили из Дженоа 15 января после серии неудачных результатов. Украинец проработал в Серии А с ноября, но не смог одержать хотя бы одну победу в матчах чемпионата.

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