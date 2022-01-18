"Шевченко в Динамо? По моей информации, "бело-синие" его рассматривают вполне реально. Еще до Дженоа рассматривали такой вариант, но тогда было рано.

Дженоа нашла замену Шевченко – тренер направляется в Италию

Теперь уже можно готовиться. Теперь, когда его сломали, то, в принципе, для него это хороший вариант", – рассказал Болотников в программе ТаТоТаке.

Напомним, Дженоа уволила Андрея Шевченко после поражения от Милана в Кубке Италии. В матче с Фиорентиной командой руководил Абдулай Конко, но это не избавило от фиаско. "Фиалки" разгромили Дженоа со счётом 6:0.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа