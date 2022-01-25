"Скажу вам відверто: я не розглядав Шевченка головним тренером Динамо. Я не мав для цього підстав. У мене є тренер, з яким продовжено контракт до літа 2024 року. Ніколи не говори ні.

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Чи можу уявити співпрацю з Шевченком? Можу собі у майбутньому уявити і з Ребровим, і з Шевченком, і з Луческу. Поки тренер Динамо Луческу – я ні з ким нічого не говорю і не обговорюю. Відразу хочу попередити – припиніть. Усі пишуть, що я то з тим домовився, то про те.

Я ні з ким не вступаю у переговори. Але найголовніше – про це знає Луческу. Писати, тиск чинити, не треба" – розповів Суркіс у програмі Бомбардир.

Нагадаємо, Шевченка звільнили з Дженоа 15 січня після серії невдалих результатів. Українець пропрацював у Серії А з листопада, але не зміг здобути бодай перемогу в матчах чемпіонату. Фахівця сватають у збірну Польщі, але з'являлась інформація про інтерес до Андрія Миколайовича з боку Динамо.

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